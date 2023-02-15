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Конференция 28 марта: как цифровизация помогает расти рынку e-commerce в России

Общество
Конференция 28 марта: как цифровизация помогает расти рынку e-commerce в России

28 марта 2023 года состоится конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce». Регистрация участников конференции доступна на официальном сайте.

В рамках конференции будет обсуждаться российский рынок e-commerce. В 2021 году Россия вошла в топ-10 стран по объему розничной интернет-торговли. Лидируют универсальные маркетплейсы, в которых высокая степень цифровизации всех бизнес-процессов и сильная собственная разработка. Также спикеры представят аналитику с применением искусственного интеллекта.

Кроме того, спикеры мероприятия расскажут о современных востребованных технологиях. Будет разобрана тема применения искусственного интеллекта для обработки клиентских запросов и снижения нагрузки на продавцов.

Проекты FMCG-компаний также будут разобраны на конференции. Спикеры объяснят, как цифровизация повышает эффективность логистики, и как искусственный интеллект минимизирует сбои в дни распродаж.

Основные спикеры конференции

Клим Ядринцев, генеральный директор ElytS.

Дмитрий Новосельцев, генеральный директор Сантех Смарт.

Ирина Шанина, директор по маркетингу и рекламе ZENDEN.

Сергей Алешкин, Head of Data Science СОГАЗ.

Владимир Коленцев, партнер, интернет-магазин «Инструменты-Онлайн.ру».

Игорь Климанов, начальник отдела электронной коммерции, Болеар.
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