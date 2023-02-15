Конференция 28 марта: как цифровизация помогает расти рынку e-commerce в России

В рамках конференции будет обсуждаться российский рынок e-commerce. В 2021 году Россия вошла в топ-10 стран по объему розничной интернет-торговли. Лидируют универсальные маркетплейсы, в которых высокая степень цифровизации всех бизнес-процессов и сильная собственная разработка. Также спикеры представят аналитику с применением искусственного интеллекта.