Публицист Шахназаров назвал Лию Ахеджакову спекулятивным инструментом

Журналист и писатель Михаил Шахназаров прокомментировал ситуацию с критикующей Россию актрисой Лией Ахеджаковой. Публицист назвал артистку спекулятивным инструментом.
Шахназаров не раз крайне нелестно отзывался об Ахеджаковой. Журналист ответил тем, кто критикует его за негативные высказывания об актрисе.
«Вот вы говорите, что мы оскорбляем бабушку. Нет! Нам ее жалко, она женщина, не интеллектуал, из нее сделали спекулятивный инструмент», — заявил публицист в своем шоу «Полный абзац».
По мнению писателя, звездой «Служебного романа» кто-то манипулирует. Это могут быть представители других стран, либо те, кто раскачивает лодку в России, полагает Шахназаров.
Журналист считает артистку настоящей русофобкой. Публициста возмущает, что Ахеджакова почему-то извиняется перед украинцами от всей России, не спросив соотечественников, нужны ли им эти извинения.
Ранее Ахеджакова пожаловалась, что осталась без работы в «Современнике». Театр снял с показов спектакли с участием актрисы.