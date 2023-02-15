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В США предложили бороться с изменением климата с помощью фекалий кенгуру

Общество
В США предложили бороться с изменением климата с помощью фекалий кенгуру

Снизить последствия глобального потепления помогут фекалии кенгуру. Такую гипотезу выдвинули специалисты Университета штата Вашингтон.

Ученые обратили внимание на свойства метана, который нагревает атмосферу почти в 30 раз сильнее, чем углекислый газ. При этом более 50% этого элемента вырабатывается из сельскохозяйственного сектора, например, крупным рогатым скотом.

Для решения проблемы специалисты предложили пересадить микробы из фекалий кенгуру к коровам. Ученые выяснили, что бактерии австралийского сумчатого животного производят уксусную кислоту, а не метан.

Так как у исследователей не было возможности выделить конкретные микроорганизмы, они использовали смешанную культуру, которую получили из фекалий детеныша кенгуру. Результаты научный изысканий опубликованы в журнале Biocatalysis and Agricultural Biotechnology.
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