В США предложили бороться с изменением климата с помощью фекалий кенгуру

Снизить последствия глобального потепления помогут фекалии кенгуру. Такую гипотезу выдвинули специалисты Университета штата Вашингтон.
Ученые обратили внимание на свойства метана, который нагревает атмосферу почти в 30 раз сильнее, чем углекислый газ. При этом более 50% этого элемента вырабатывается из сельскохозяйственного сектора, например, крупным рогатым скотом.
Для решения проблемы специалисты предложили пересадить микробы из фекалий кенгуру к коровам. Ученые выяснили, что бактерии австралийского сумчатого животного производят уксусную кислоту, а не метан.
Так как у исследователей не было возможности выделить конкретные микроорганизмы, они использовали смешанную культуру, которую получили из фекалий детеныша кенгуру. Результаты научный изысканий опубликованы в журнале Biocatalysis and Agricultural Biotechnology.