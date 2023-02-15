Занзибар снял антиковидные ограничения на въезд для российских туристов

Правила въезда для российских путешественников в Танзанию, включая остров Занзибар, упростили, сообщили в турфирме Tropical tours safari and beach holidays.
Архипелаг стал особенно популярен среди граждан РФ в 2020 году, поскольку на тот момент там практически не было ограничений из-за пандемии коронавируса. Согласно бюллетене №15 от февраля текущего года, перестают действовать требования о прививках против COVID-19 при въезде на остров.
Российский посол в Танзании Андрей Аветисян приезжал к главе Занзибара Хусейну Мвиньи и обсуждал данный вопрос. Также появилась возможность открыть прямое авиационное сообщение между островом и Россией в ближайшее время. Сейчас россияне используют «Эфиопские авиалинии», чтобы попасть на архипелаг.