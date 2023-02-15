Занзибар снял антиковидные ограничения на въезд для российских туристов

Архипелаг стал особенно популярен среди граждан РФ в 2020 году, поскольку на тот момент там практически не было ограничений из-за пандемии коронавируса. Согласно бюллетене №15 от февраля текущего года, перестают действовать требования о прививках против COVID-19 при въезде на остров.