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В Токио сообщили о китайских аэростатах над Японией

Политика
В Токио сообщили о китайских аэростатах над Японией

Об этом сообщило Министерство обороны страны. Информация была опубликована на официальном сайте ведомства.

По заявлениям японской стороны китайские аэростаты замечают в небе над страной с 2019 года. Японцы подчеркнули, что даже если аэростаты, как заявляет Китай, выполняют метеорологические функции, нарушение воздушного пространства страны неприемлемо.

В Министерстве иностранных дел Китая призвали Японцев сохранять спокойствие и не следовать примеру США.

Скандал с шпионскими аэростатами Китая начался в начале февраля этого года. 3 февраля в небе над штатом Монтана был замечен первый из шаров. После того как ВС США сбили один из аэростатов в Госдепе заявили, что шары были оснащены солнечными панелями и шпионским оборудованием. В Вашингтоне считают, что КНР разработали целую систему сбора данных с помощью аэростатов.
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