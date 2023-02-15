В Токио сообщили о китайских аэростатах над Японией

Скандал с шпионскими аэростатами Китая начался в начале февраля этого года. 3 февраля в небе над штатом Монтана был замечен первый из шаров. После того как ВС США сбили один из аэростатов в Госдепе заявили, что шары были оснащены солнечными панелями и шпионским оборудованием. В Вашингтоне считают, что КНР разработали целую систему сбора данных с помощью аэростатов.