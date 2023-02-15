В Токио сообщили о китайских аэростатах над Японией

Об этом сообщило Министерство обороны страны. Информация была опубликована на официальном сайте ведомства.
По заявлениям японской стороны китайские аэростаты замечают в небе над страной с 2019 года. Японцы подчеркнули, что даже если аэростаты, как заявляет Китай, выполняют метеорологические функции, нарушение воздушного пространства страны неприемлемо.
В Министерстве иностранных дел Китая призвали Японцев сохранять спокойствие и не следовать примеру США.
Скандал с шпионскими аэростатами Китая начался в начале февраля этого года. 3 февраля в небе над штатом Монтана был замечен первый из шаров. После того как ВС США сбили один из аэростатов в Госдепе заявили, что шары были оснащены солнечными панелями и шпионским оборудованием. В Вашингтоне считают, что КНР разработали целую систему сбора данных с помощью аэростатов.