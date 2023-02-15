Руководство Федеративной Республики Германия виновато в начале российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава польского минобороны Мариуш Блащак.
Он сообщил, что Берлин якобы долгие годы поддерживал Москву политико-экономическом образом.
«Нет сомнения, что они (власти ФРГ. — Прим. ред.) построили силу России, которая позволила (президенту РФ Владимиру. — Прим. ред.) Путину начать спецоперацию на Украине», — отметил Блащак.
Ранее Infox рассказал о судебном преследовании польскими властями 70-летнего пенсионера за позитивное высказывание о российском лидере Владимире Путине, который заботится о собственных согражданах и национальных интересах РФ.