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Блащак обвинил немецкие власти в начале спецоперации ВС РФ на Украине

Армия
Блащак обвинил немецкие власти в начале спецоперации ВС РФ на Украине

Руководство Федеративной Республики Германия виновато в начале российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава польского минобороны Мариуш Блащак.

Он сообщил, что Берлин якобы долгие годы поддерживал Москву политико-экономическом образом.

«Нет сомнения, что они (власти ФРГ. — Прим. ред.) построили силу России, которая позволила (президенту РФ Владимиру. — Прим. ред.) Путину начать спецоперацию на Украине», — отметил Блащак.

Ранее Infox рассказал о судебном преследовании польскими властями 70-летнего пенсионера за позитивное высказывание о российском лидере Владимире Путине, который заботится о собственных согражданах и национальных интересах РФ.
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