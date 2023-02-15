Папа римский намерен встретиться с Путиным для урегулирования конфликта

Источник, поддерживающий контакт с папой римским Франциском рассказал, что последний намерен встретиться с Владимиром Путиным для разговора о мирном урегулировании конфликта России и стран Запада.
«Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе», — привел письмо лава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Севастьянов уверен, что у папы римского есть план по урегулированию конфликта между Россией, Украиной и Западом. Что именно он хочет предложить Путину пока неизвестно.
Ранее дипломат России Александр Авдеев заявил, что тот оказывает неоценимую помощь в обмене военнопленными.
Последний раз понтифик и Путин встречались в июле 2019 года, где они обменялись подарками и обсудили политическую ситуацию в Сирии и Украине.