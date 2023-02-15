Руководство Норвегии было заинтересовано в успешных подрывах российских «Северных потоков». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш после своего расследования.
По словам эксперта, норвежцы являются мореходной нацией, у которой есть свои глубоководные источники энергии. Страна заинтересована в наращивании поставок газа в Европу и Германию. Поэтому она решила увеличить свой эксперт.
«Так почему бы не объединить усилия с США по экономическим причинам? Кроме того, в Норвегии наблюдается заметная неприязнь к России», — сказал журналист в разговоре с Berliner Zeitung.
Херш ранее сообщил, что американский президент Джо Байден из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь.