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Журналист Херш: Норвегия была заинтересована в подрывах «Северных потоков»

Политика
Журналист Херш: Норвегия была заинтересована в подрывах «Северных потоков»

Руководство Норвегии было заинтересовано в успешных подрывах российских «Северных потоков». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш после своего расследования.

По словам эксперта, норвежцы являются мореходной нацией, у которой есть свои глубоководные источники энергии. Страна заинтересована в наращивании поставок газа в Европу и Германию. Поэтому она решила увеличить свой эксперт.

«Так почему бы не объединить усилия с США по экономическим причинам? Кроме того, в Норвегии наблюдается заметная неприязнь к России», — сказал журналист в разговоре с Berliner Zeitung.

Херш ранее сообщил, что американский президент Джо Байден из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь.
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