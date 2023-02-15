Российские стоматологи заявили о дефиците фрез, боров и обезболивающих

Российские стоматологи столкнулись с проблемами закупки препаратов и техники зарубежного производства.
Как заявляют в клиниках, подобное связано с уходом некоторых производителей с отечественного рынка и логистическими трудностями. Так, медучреждения не могут закупить популярный препарат для местного обезболивания на основе артикаина, пишет РБК. Тем не менее в России выпускают его аналог.
К тому же есть проблемы со стоматологическими борами, фрезами, цементом для пломб и шлифовальными дисками. С российского рынка также ушел производитель кап Invisalign. Многие логические цепочки перестроились и удлинились, отмечают представители стоматологических клиник. При этом некоторые зарубежные дилеры стали требовать предоплату в размере 100% от стоимости продукции. В связи с этим изменились цены на услуги в России.