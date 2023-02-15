Российские стоматологи заявили о дефиците фрез, боров и обезболивающих

К тому же есть проблемы со стоматологическими борами, фрезами, цементом для пломб и шлифовальными дисками. С российского рынка также ушел производитель кап Invisalign. Многие логические цепочки перестроились и удлинились, отмечают представители стоматологических клиник. При этом некоторые зарубежные дилеры стали требовать предоплату в размере 100% от стоимости продукции. В связи с этим изменились цены на услуги в России.