Врач Коновалов развенчал миф о лечении конъюнктивита компрессами из чайных пакетиков

Миф о лечении конъюнктивита с помощью чайных пакетиков развенчал врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов.
Такие компрессы не помогут избавиться от распространенного глазного заболевания. Кроме того, чайные пакетики могут нанести вред, предупредил офтальмолог в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
«Если мы прикладываем чайный пакетик к веку, то он должен быть теплый, а теплая среда создает условия для размножения бактерий», — объяснил врач.
При ухудшении зрения многие люди начинают прищуриваться, а не лечиться. Это может привести к головным болям и головокружениям, пишет газета «Петербургский дневник».