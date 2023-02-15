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Врач Коновалов развенчал миф о лечении конъюнктивита компрессами из чайных пакетиков

Общество
Врач Коновалов развенчал миф о лечении конъюнктивита компрессами из чайных пакетиков

Миф о лечении конъюнктивита с помощью чайных пакетиков развенчал врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов.

Такие компрессы не помогут избавиться от распространенного глазного заболевания. Кроме того, чайные пакетики могут нанести вред, предупредил офтальмолог в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

«Если мы прикладываем чайный пакетик к веку, то он должен быть теплый, а теплая среда создает условия для размножения бактерий», — объяснил врач.

При ухудшении зрения многие люди начинают прищуриваться, а не лечиться. Это может привести к головным болям и головокружениям, пишет газета «Петербургский дневник».

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