Более 265 млн рублей выделят на ремонт четырех мостов в Татарстане

Как пишет издание «KAZANFIRST» самым дорогим станет ремонт на 27-метровом мосту через ручей Басарский в Заинском районе РТ, который обойдется в 70,9 млн рублей. В настоящее время он находится в аварийном состоянии. Далее по дороговизне следует реконструкция моста через реку Мaнаузку в Азнакаево, на которую выделят 66,7 млн рублей.