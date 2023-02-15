Более 265 млн рублей выделят на ремонт четырех мостов в Татарстане

Власти Татарстана планируют капитально отремонтировать еще четыре моста через реки. На работы по обновлению мостовых конструкций направят 265,9 млн рублей. Соответствующие тендеры уже разместили на сайте госзакупок.
Как пишет издание «KAZANFIRST» самым дорогим станет ремонт на 27-метровом мосту через ручей Басарский в Заинском районе РТ, который обойдется в 70,9 млн рублей. В настоящее время он находится в аварийном состоянии. Далее по дороговизне следует реконструкция моста через реку Мaнаузку в Азнакаево, на которую выделят 66,7 млн рублей.
Помимо этого, обновлению подлежит мост через рeку Шабиз в Актанышском райoне и реку Каринку в Елaбужском районе – 65,2 млн и 63,1 млн рублей соответственно. Сдать объекты планируют до 20 ноября 2023 года. Заказчик работ – ГКУ «Главтатдортранс».