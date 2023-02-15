Посольство в Бангладеше подтвердило запрет на заход в порты страны для 69 судов из России

Правительство Бангладеша запретило заход в местные порты для 69 российских судов. Данную информацию подтвердили посольстве России в Дакке — передает издание ТАСС.
Как следует из заявления дипломатической миссии, произошедшее не должно повлиять на поставки российской пшеницы за границу. Это же касается и экспорта оборудования, необходимого для строительства атомной электростанции «Руппур» на территории республики.
«Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш (включая поставки необходимого оборудования) осуществляется в соответствии с установленным графиком», — подчеркнули в посольстве.
При этом запрет оказался связан с односторонними санкциями Соединенных Штатов. В представительстве Москвы напомнили, что в декабре 2022 года Дакка отозвала разрешение на заход российского судна с техникой в порт Монгла из-за давления со стороны Вашингтона.
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