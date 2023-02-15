Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пожилую женщину спасли из-под завалов спустя 212 часов после землетрясения в Турции

Происшествия
Пожилую женщину спасли из-под завалов спустя 212 часов после землетрясения в Турции

В турецкой провинции Адыяман спасатели извлекли из-под завалов 77-летнюю женщину. Поиски, организованные после сокрушительного землетрясения, продолжались 212 часов. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Пострадавшую доставили в больницу. Медики оказывают пациентке необходимую помощь. Сведения о ее состоянии не поступали.

Напомним, в Турции жертвами стихийного бедствия стали более 35 тысяч человек. Специалисты продолжают поисково-спасательную операцию, к которой также присоединились их коллеги из РФ.
турция землетрясение спасение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду