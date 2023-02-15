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В ДНР сообщили об ударе по Макеевке американской ракетой HARM

Армия
В ДНР сообщили об ударе по Макеевке американской ракетой HARM

Украинские войска использовали американскую ракету AGM-88 HARM для удара по Макеевке в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:25 — населенный пункт Красноармейск — населенный пункт Макеевка», — говорится в сообщении.

В понедельник в СЦКК заявили, что украинские военные выпустили по Иловайску пять ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать службу в армии обязательной для допуска к государственной службе, сообщает Infox.
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