Карловы Вары спасет Русский мир: депутат Терюшков прокомментировал проблемы чешского туризма

Спа, многочисленные магазины, ассортимент которых был ориентирован именно на клиентов из РФ, терпят убытки, им грозит разорение. И хотя городские власти делают попытки зазвать на отдых европейцев, а также россиян, живущих за пределами Родины, это не слишком исправляет финансовую ситуацию.