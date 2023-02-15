Курорт в чешском городе Карловы Вары буквально погибает без российских туристов, рассказало издание Aktuálně. По мнению депутата Государственной думы России Романа Терюшкова, за все это стоит «благодарить» американскую оккупацию и короткую память чехов.
Спа, многочисленные магазины, ассортимент которых был ориентирован именно на клиентов из РФ, терпят убытки, им грозит разорение. И хотя городские власти делают попытки зазвать на отдых европейцев, а также россиян, живущих за пределами Родины, это не слишком исправляет финансовую ситуацию.
Роман Терюшков уверен, что этому способствовали сами чехи, забывшие, кто на самом деле освободил город от гитлеровских захватчиков.
«Город Карловы Вары был освобожден 11 мая 1945 года советскими войсками. Однако рядом с отелем “Термаль”, построенным СССР в подарок чехам для возможности проводить международные конкурсы, располагается памятный камень от жителей города в благодарность американским солдатам, а не солдатам Красной армии. По всей видимости, именно этот фейковый монумент, установленный в 1990 году, положил начало сегодняшней оголтелой русофобии в Чехии. Ростки этой ненависти были посеяны именно Америкой, не постеснявшейся присвоить себе освобождение жителей этого курортного города от немецких фашистов. Учитывая факт, что это был самый русский город на пространстве стран соцлагеря, с установкой подобного монумента следовало хорошенько подумать. Но правительства европейских стран думать не привыкли, за них это давно делают покровители-“освободители”-американцы. Они им переверстывают историю, заменяют основы мироздания, они же им определяют и будущее», — напомнил исторические истоки сложившейся ситуации депутат.
Неудивительно поэтому, что интересы рядовых чехов без зазрения совести попираются их собственными властями, которые давно не служат своему народу.
«Стоит признать, что мы имеем дело с замаскированной, но всё-таки зримой оккупацией Чехии американским правительством. Поэтому сценариев для Карловых Вар тут два: жить и дальше под гнетом небинарных поклонников фашистов, либо возвращаться в статус курортной интеллигентной и интеллектуальной столицы, которой она снова может стать с возвращением Русского мира в Чехию», — заключил парламентарий.
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