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Жительница Петрозаводска пыталась поджечь отдел полиции по указанию из «Центробанка»

Происшествия
Жительница Петрозаводска пыталась поджечь отдел полиции по указанию из «Центробанка»

Женщина попыталась поджечь отдел полиции в Петрозаводске, сообщает Telegram-канал «Baza». По словам гражданки, такое указание ей дал «сотрудник службы безопасности Центробанка».

Поджигательница пришла к зданию, расположенному на Лососинском шоссе, и кинула в дверь бутылку с зажигательной смесью. Однако коктейль Молотова отскочил на крыльцо и не сработал.

Женщину задержали на месте происшествия. Она рассказала правоохранителям, что в «банке» ей якобы обещали списать кредит в обмен на выполнение поручения.
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