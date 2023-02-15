Жительница Петрозаводска пыталась поджечь отдел полиции по указанию из «Центробанка»

Женщина попыталась поджечь отдел полиции в Петрозаводске, сообщает Telegram-канал «Baza». По словам гражданки, такое указание ей дал «сотрудник службы безопасности Центробанка».
Поджигательница пришла к зданию, расположенному на Лососинском шоссе, и кинула в дверь бутылку с зажигательной смесью. Однако коктейль Молотова отскочил на крыльцо и не сработал.
Женщину задержали на месте происшествия. Она рассказала правоохранителям, что в «банке» ей якобы обещали списать кредит в обмен на выполнение поручения.