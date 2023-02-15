Полицейские изъяли семь гранатометов у жителя Запорожской области

В Запорожской области сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии изъяли партию гранатометов. Оружие хранил 30-летний житель села Нововасильевка, рассказали в региональном ГУ МВД.
В ходе обыска в доме у сельчанина были обнаружены семь гранатометов. Проверка показала, что ранее хозяин был судим за незаконный оборот наркотиков. Полиция сейчас выясняет, откуда у мужчины оружие, и как он планировал его использовать.
Ранее в том же регионе российские силовики обнаружили мины с примотанными к ним телефонами. Опасную находку вывезли на спецплощадку и уничтожили, сообщило издание URA.RU.