Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полицейские изъяли семь гранатометов у жителя Запорожской области

Происшествия
Полицейские изъяли семь гранатометов у жителя Запорожской области

В Запорожской области сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии изъяли партию гранатометов. Оружие хранил 30-летний житель села Нововасильевка, рассказали в региональном ГУ МВД.

В ходе обыска в доме у сельчанина были обнаружены семь гранатометов. Проверка показала, что ранее хозяин был судим за незаконный оборот наркотиков. Полиция сейчас выясняет, откуда у мужчины оружие, и как он планировал его использовать.

Ранее в том же регионе российские силовики обнаружили мины с примотанными к ним телефонами. Опасную находку вывезли на спецплощадку и уничтожили, сообщило издание URA.RU.
запорожье гранатомет полиция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду