В ЕС ввели потолок цен на газ

Европейский союз с 15 февраля может устанавливать максимальную цену на природный газ. Предельная цена будет привязываться к ценам виртуального хаба Title Transfer Facility, расположенному в Нидерландах.
Такая мера будет затрагивать лишь торговлю фьючерсами на бирже. Этот финансовый инструмент позволяет заранее установить гарантированную цену, а оформить поставки позднее. Динамическая предельная стоимость газа за тысячу кубометров составляет около 2 тысяч долларов.
Действие потолка цен будет действовать до февраля 2024 года. Тем не менее его действие может быть приостановлено заранее. Условием отмены этой меры будет являться снижение импорта СПГ или резкий спад объема торгов на голландском хабе по сравнению с отчетным периодом предыдущего года.