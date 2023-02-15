В ЕС ввели потолок цен на газ

Действие потолка цен будет действовать до февраля 2024 года. Тем не менее его действие может быть приостановлено заранее. Условием отмены этой меры будет являться снижение импорта СПГ или резкий спад объема торгов на голландском хабе по сравнению с отчетным периодом предыдущего года.