Легковушка перевернулась на трассе в Мордовии

Дорожный инцидент в Краснослободском районе Мордовии сейчас расследуют компетентные органы.
По данным районной ЕДДС, сигнал о происшествии на автотрассе «Ковылкино-Краснослободск-Ельники-Первомайск» поступил диспетчерам по системе «112» ближе к вечеру, сообщают «Известия Мордовии».
Позже выяснилось, что легковушка «Лада Калина» перевернулась прямо на дороге, так как водитель не справился с управлением транспортного средства. В итоге его с повреждениями пришлось госпитализировать в Краснослободскую ЦРБ.