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Легковушка перевернулась на трассе в Мордовии

Происшествия
Легковушка перевернулась на трассе в Мордовии

Дорожный инцидент в Краснослободском районе Мордовии сейчас расследуют компетентные органы.

По данным районной ЕДДС, сигнал о происшествии на автотрассе «Ковылкино-Краснослободск-Ельники-Первомайск» поступил диспетчерам по системе «112» ближе к вечеру, сообщают «Известия Мордовии».

Позже выяснилось, что легковушка «Лада Калина» перевернулась прямо на дороге, так как водитель не справился с управлением транспортного средства. В итоге его с повреждениями пришлось госпитализировать в Краснослободскую ЦРБ.
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