Захарова расшифровала поздравление Байденом Вучича с Днем государственности Сербии

Поздравление президента Сербии Александра Вучича с Днем государственности республики со стороны главы США Джо Байдена оказалось довольно «хамским». Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Во время выступления в эфире радио Sputnik она прокомментировала выпад американского лидера в сторону сербского. По мнению дипломата, в словах Байдена прослеживались «неприкрытое давление» и попытка перекроить государство под Вашингтон.
«То, как, на мой взгляд, по-хамски президент США так называемо поздравил Сербию, говорит о многом», — подчеркнула Захарова, расшифровав поздравление.
Ранее стало известно, что Байден потребовал от Вучича «призвать Россию к ответу» за конфликт на Украине. Напомним, что Белград на официальном уровне еще не подключился к санкционному антироссийскому курсу коллективного Запада.