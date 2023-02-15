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Захарова расшифровала поздравление Байденом Вучича с Днем государственности Сербии

Политика
Захарова расшифровала поздравление Байденом Вучича с Днем государственности Сербии

Поздравление президента Сербии Александра Вучича с Днем государственности республики со стороны главы США Джо Байдена оказалось довольно «хамским». Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во время выступления в эфире радио Sputnik она прокомментировала выпад американского лидера в сторону сербского. По мнению дипломата, в словах Байдена прослеживались «неприкрытое давление» и попытка перекроить государство под Вашингтон.

«То, как, на мой взгляд, по-хамски президент США так называемо поздравил Сербию, говорит о многом», — подчеркнула Захарова, расшифровав поздравление.

Ранее стало известно, что Байден потребовал от Вучича «призвать Россию к ответу» за конфликт на Украине. Напомним, что Белград на официальном уровне еще не подключился к санкционному антироссийскому курсу коллективного Запада.
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