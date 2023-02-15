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Тодд Филлипс впервые показал кадр с Леди Гагой и Хоакином Фениксом из «Джокера-2»

Общество
Тодд Филлипс впервые показал кадр с Леди Гагой и Хоакином Фениксом из «Джокера-2»

Режиссер Тодд Филлипс выложил кадр со звездой «Джокера» Хоакином Фениксом и певицей и актрисой Леди Гагой со съемок ленты «Джокер: Безумие на двоих». Кинематографист впервые показал главных героев вместе.

Кадр появился на странице Филлипса в соцсетях. На фото можно увидеть Феникса и Гагу в профиль, при этом актеры смотрят друг другу в глаза.

«Счастливого Дня Валентина», — подписал кадр режиссер.
Тодд Филлипс впервые показал кадр с Леди Гагой и Хоакином Фениксом из «Джокера-2»

Напомним, съемки «Джокера-2» стартовали в конце прошлого года. Премьера сиквела запланирована на октябрь 2024 года.

Во второй части Феникс вернется к роли Артура Флека. Гага же играет в продолжении Харли Квинн.

События фильма не связаны с основной серией кинокартин, представленной руководителями DC Studios. «Джокер: Безумие на двоих» — это часть кинематографической линейки DC Elseworlds.

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