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Амурчанина оштрафовали за незаконную вырубку сосен

Общество
Амурчанина оштрафовали за незаконную вырубку сосен

Прокуратура Амурской области уличила жителя Мазановского района в противоправных действиях.

По данным ведомства, местный житель был задержан полицейскими с поличным около села Практичи, где он в лесном массиве варварским образом срубил три сосны. При этом у него не оказалось необходимых документов на заготовку древесины, сообщает AmurInfo.

В связи с этим региональная прокуратура инициировала судебное разбирательство соответствующего административного дела. Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 104,5 тысяч рублей.
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