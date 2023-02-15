Лжегазовщики в Подмосковье стащили у пенсионера 90 тысяч рублей

Как пишет издание «Вести Подмосковья», злоумышленники, выдав себя за работников газовой службы, вошли в квартиру 84-летнего жителя Подольска. Пока один из мошенников отвлекал внимание хозяина квартиры разговорами об утечке газа, которой на самом деле не было, его соучастник незаметно вытянул из шкафа свыше 90 000 рублей. После чего воры ушли.