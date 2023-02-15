Лжегазовщики в Подмосковье стащили у пенсионера 90 тысяч рублей

Правоохранители в подмосковном горокруге Подольск задержали неоднократно судимого за кражи и грабежи жителя Рязанской области с его двоюродным братом. Задержанных подозревают в хищении денег у пенсионера.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», злоумышленники, выдав себя за работников газовой службы, вошли в квартиру 84-летнего жителя Подольска. Пока один из мошенников отвлекал внимание хозяина квартиры разговорами об утечке газа, которой на самом деле не было, его соучастник незаметно вытянул из шкафа свыше 90 000 рублей. После чего воры ушли.
Подольские оперативники и сотрудники ГИБДД по данным с камер видеофиксации быстро установили машину преступников и в результате оперативно-розыскных действий, а также введенного плана «Перехват», «газовщиков» задержали в подмосковном Чехове. Деньги, украденные у пенсионера, фигуранты успели потратить на свои нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража), а подозреваемые отправлены в СИЗО.