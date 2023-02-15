МЧС предупредило петербуржцев о гололедице 15 февраля

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», скорость порывов юго-западного ветра составит от пяти до семи метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до одного градуса тепла. В МЧС предупредили водителей о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию относительно едущих впереди автомобилей из-за льда на дорогах.