МЧС предупредило петербуржцев о гололедице 15 февраля

Плюсовая температура установится в Петербурге 15 февраля. На дорогах возможна гололедица.
По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», скорость порывов юго-западного ветра составит от пяти до семи метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до одного градуса тепла. В МЧС предупредили водителей о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию относительно едущих впереди автомобилей из-за льда на дорогах.
Гололедица опасна и для пешеходов. Многие петербуржцы за эту зиму не раз обращались в травмпункты, упав на улице. Горожане просили губернатора Александра Беглова взять под личный контроль вопрос противогололедной обработки улиц. Однако Смольный продолжает игнорировать граждан.