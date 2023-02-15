Кисида: американские ракеты Tomahawk смогут избегать перехвата средствами ПВО и ПРО

Силы самообороны Японии получат в свое распоряжение ракеты Tomahawk американского производства, которые избегают перехвата средствами ПВО и ПРО вероятного противника. Об этом заявил глава японского правительства Фумио Кисида.
Политик сообщил об этом в ходе парламентских слушаний.
«Ракеты Tomahawk, которые будет закупать наша страна у США, являются новейшими моделями, с полетом, позволяющим избежать перехват», — подчеркнул Фумио Кисида.
О провокационной сути недавнего визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Токио информировал Infox.