Барнаульскую журналистку Марию Пономаренко приговорили к 6 годам колонии за фейки о ВС РФ

Ленинский районный суд Барнаула приговорил к шести годам колонии общего режима журналистку RusNews Марию Пономаренко. В апреле прошлого года ее задержали по обвинению в распространении фейков о ВС РФ.
По словам адвоката Пономаренко, подсудимой также запретили заниматься журналистской деятельностью на протяжении пяти лет. Гособвинение запрашивало для нее девять лет лишения свободы.
Ранее блогера Веронику Белоцерковскую✱ (признана иноагентом в РФ) заочно приговорили к девяти годам колонии за распространение недостоверных сведений о ВС РФ. Данное решение принял Басманный суд Москвы.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами