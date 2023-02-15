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Барнаульскую журналистку Марию Пономаренко приговорили к 6 годам колонии за фейки о ВС РФ

Происшествия
Барнаульскую журналистку Марию Пономаренко приговорили к 6 годам колонии за фейки о ВС РФ

Ленинский районный суд Барнаула приговорил к шести годам колонии общего режима журналистку RusNews Марию Пономаренко. В апреле прошлого года ее задержали по обвинению в распространении фейков о ВС РФ.

По словам адвоката Пономаренко, подсудимой также запретили заниматься журналистской деятельностью на протяжении пяти лет. Гособвинение запрашивало для нее девять лет лишения свободы.

Ранее блогера Веронику Белоцерковскую✱ (признана иноагентом в РФ) заочно приговорили к девяти годам колонии за распространение недостоверных сведений о ВС РФ. Данное решение принял Басманный суд Москвы.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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