Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о намерениях украинских военных перехватить сухопутный переход в Крым.
Как заявил Рогов, ему известно о том, что власти Киева намерены дать распоряжение о попытке перерезать сухопутный коридор в Крыму. С этим также связан прирост вооруженных сил Украины на запорожском направлении.
Однако, по словам Рогова, тактика Киева не сработает, так как на данный момент на запорожском направлении идут взаимные обстрелы. Армии обеих сторон не продвигаются на сторону противника. Вероятно, это связано с тем, что ВСУ не обладают достаточным количеством силы для такого маневра и удачного наступления, несмотря на свои амбициозные планы.
Ранее Рогов заявлял, что численность бойцов ВСУ в Запорожье увеличилась на пять тысяч человек. Он также отметил, что это достаточно много, так как, по его оценке, на данный момент количество военных в районе 25 тысяч человек.