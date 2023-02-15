Вылетевший с Гавайев самолет едва не рухнул в Тихий океан во время шторма

Авиалайнер компании United Airlines попал в сильный шторм по пути с гавайского острова Мауи в Сан-Франциско. Воздушное судно едва не рухнуло в Тихий океан, сообщило издание Mirror.
Пролетая над водой, самолет начал резко терять высоту. Он падал в течение 71 секунды со скоростью три километра в минуту. Пилотам удалось стабилизировать высоту и добраться до пункта назначения.
Ранее пассажирский борт потерпел крушение в Непале. Авиалайнер разбился сразу после взлета. На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, включая иностранцев, сообщил канал «Царьград».