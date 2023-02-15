Politico: Макрон решил встретиться с Зеленским вместо похода в театр с супругой

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог провести вечер со своей супругой из-за визита в Париж лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом узнали в издании Politico.
Авторы СМИ рассказали о сложном выборе Макрона между украинским коллегой и своей супругой. После появления информации о планах Зеленского посетить европейские страны Париж не отправил официального приглашения.
Помощники Макрона договорились о визите лидера Украины в Париж поздно вечером после обнародования его выступления в Вестминстерском зале. По этой причине французский президент решил встретиться с Зеленским вместо похода в театр с супругой.
«Когда Зеленский покинул Украину, чтобы навестить западных лидеров на прошлой неделе, Елисейский дворец не направил официального приглашения — и встреча с Макроном едва не состоялась. Президент Франции изначально планировал провести вечер в театре со своей женой», — говорится в статье издания.
Восьмого февраля Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с королем Карлом III и премьером Британии Риши Сунаком. После украинский лидер отправился в Париж и Брюссель.