Актер Том Холланд вернется к роли Человека-паука

Звезда кинофраншизы о Человеке-пауке Том Холланд вернется к роли супергероя. Об этом объявил глава Marvel Studios Кевин Файги.
Актер сыграет Человека-паука в новом проекте Marvel. Файги рассказал, что у создателей фильма уже есть истоиия.
«У нас есть большие идеи, и наши сценаристы сейчас берут ручку и бумагу», — отметил руководитель студии в беседе с Entertainment Weekly.
Глава Marvel Studios не раскрыл, о каком именно фильме идет речь. Холланд может вновь надеть супергеройский костюм для сольной ленты о Человеке-пауке или для новой части «Мстителей».
Напомним, предыдущее появление Холланда в роли «дружелюбного соседа» состоялось в кинокартине «Человек-паук: Нет пути домой». Фильм, вышедший в декабре 2021 года, собрал 1,9 миллиарда долларов в мире.