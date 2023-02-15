Минобороны РФ показало на видео контрбатарейную работу РСЗО «Град» на Украине

Расчет российской РСЗО «Град» в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожил аналогичную систему залпового огня украинских националистов.
Зрелищное видео контрбатарейной работы бойцов ВС РФ опубликовало российское военное ведомство.
«После получения координат расчеты РСЗО "Град" нанесли удар по позициям противника», — отмечается в сюжете.
Для разведки вражеских позиций российские артиллеристы активно и профессионально используют беспилотные летательные аппараты, отметили в Минобороны РФ.
Ранее Infox рассказал о значимости поддержки деятелями культуры спецоперации ВС РФ по защите Донбасса.