Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минэкономразвития позволит 15 частным клиникам в России выписывать рецепты онлайн

Общество
Минэкономразвития позволит 15 частным клиникам в России выписывать рецепты онлайн

Российским врачам в частных клиниках позволят выписывать рецепты на лекарства онлайн по итогам телеконсультаций, заявили в Минэкономразвития.

Такая возможность будет предоставлена в тестовом режиме для 15 различных сетей. Данная инициатива расширит возможности пациентов получать медпомощь, передают специалисты ведомства.

«В документе Минэкономразвития содержится два ключевых изменения: пациента сможет наблюдать другой врач, а не только тот, что поставил диагноз», — указано в сообщении ведомства.

Программу могут расширить по всей стране в рамках ОМС в случае успеха эксперимента. Куратором проекта назначен вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Британская компания Academy of Robotics представила свои усовершенствования для системы здравоохранения, передает «Ридус». Разработанный специалистами беспилотный робот Милтон начал доставлять лекарства по территории больницы.
Минэкономразвития рецепт на лекарства частные клиники
Военкоры ФАН
Лучшие в аду