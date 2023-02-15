Минэкономразвития позволит 15 частным клиникам в России выписывать рецепты онлайн

Российским врачам в частных клиниках позволят выписывать рецепты на лекарства онлайн по итогам телеконсультаций, заявили в Минэкономразвития.
Такая возможность будет предоставлена в тестовом режиме для 15 различных сетей. Данная инициатива расширит возможности пациентов получать медпомощь, передают специалисты ведомства.
«В документе Минэкономразвития содержится два ключевых изменения: пациента сможет наблюдать другой врач, а не только тот, что поставил диагноз», — указано в сообщении ведомства.
Программу могут расширить по всей стране в рамках ОМС в случае успеха эксперимента. Куратором проекта назначен вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Британская компания Academy of Robotics представила свои усовершенствования для системы здравоохранения, передает «Ридус». Разработанный специалистами беспилотный робот Милтон начал доставлять лекарства по территории больницы.