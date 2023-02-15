Биржевой курс доллара превысил 74 рубля впервые с апреля прошлого года

Американская и европейская валюты продемонстрировали рост к рублю на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствует статистика торговой площадки.
Курс доллара впервые с 25 апреля 2022 года превысил отметку в 74 рубля. Он вырос на 0,33% и составил 74,04 руб.
Евро тем временем подорожал на 0,16% и оказался на уровне 79,38 рубля. При этом китайский юань, наоборот, ослабил свои позиции по отношению к российской валюте: его стоимость опустилась до 10,79 рублей, что на 0,04% меньше значения на конец прошлой сессии.
На курс рубля сейчас влияет геополитический фон и сокращение экспорта нефтепродуктов в ЕС из-за введенного эмбарго, указал эксперт Александр Багманов.