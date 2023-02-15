Биржевой курс доллара превысил 74 рубля впервые с апреля прошлого года

Евро тем временем подорожал на 0,16% и оказался на уровне 79,38 рубля. При этом китайский юань, наоборот, ослабил свои позиции по отношению к российской валюте: его стоимость опустилась до 10,79 рублей, что на 0,04% меньше значения на конец прошлой сессии.