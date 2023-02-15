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Учителя арестовали за секс с 15-летней школьницей во Флориде

Происшествия
Учителя арестовали за секс с 15-летней школьницей во Флориде

Полицейские арестовали во Флориде школьного учителя. Мужчина попал под статью за интимную близость с 15-летней школьницей. Руководство образовательного учреждения уже уволило фигуранта, сообщило издание Click Orlando.

Мать пострадавшей рассказала, что в последнее время дочь часто обсуждала с ней педагога. Женщину это насторожило. Она обнаружила личный дневник школьницы. Там мать прочитала про отношения между подростком и учителем физкультуры.

Ранее в Зеленограде правоохранители задержали 55-летнего мигранта. Извращенец в течение нескольких лет совершал насилие над девочкой-подростком, сообщил канал «Царьград».
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