Учителя арестовали за секс с 15-летней школьницей во Флориде

Полицейские арестовали во Флориде школьного учителя. Мужчина попал под статью за интимную близость с 15-летней школьницей. Руководство образовательного учреждения уже уволило фигуранта, сообщило издание Click Orlando.
Мать пострадавшей рассказала, что в последнее время дочь часто обсуждала с ней педагога. Женщину это насторожило. Она обнаружила личный дневник школьницы. Там мать прочитала про отношения между подростком и учителем физкультуры.
Ранее в Зеленограде правоохранители задержали 55-летнего мигранта. Извращенец в течение нескольких лет совершал насилие над девочкой-подростком, сообщил канал «Царьград».