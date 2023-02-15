Документы об интеграции новых регионов в правовое поле России должны быть приняты до первого марта. Об этом сообщил сенатор Совфеда Вячеслав Тимченко.
Журналисты РИА Новости рассказали, что Госдума и Совфед проведут внеплановое заседание 22 февраля. Ожидается, что на совещании обсудят касающиеся новых регионов вопросы.
«Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15:00 — мы», — говорится в комментарии собеседника агентства.
Президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России 30 сентября 2022 года. До этого в регионах провели референдумы.