Психолог Громова перечислила причины внезапной потери эрекции у мужчин

Мужчины нередко сталкиваются с внезапным исчезновением эрекции в постели. Психолог-сексолог центра сексуального образования Secrets Ульяна Громова объяснила, с чем это может быть связано.
Первой причиной потери эрекции может быть страх повторения неудачи во время секса. Специалист порекомендовала избавиться от такой установки и обсудить ее с партнершей, передает Lenta.ru.
Второй причиной проблем с эрекцией могут стать постоянные ссоры в паре. Взаимные претензии негативно сказываются на сексуальной жизни. Повлиять на успех мужчины в постели может и снижение его самооценки из-за набора веса или каких-либо других факторов.
«Давление родителей может создать такое психическое напряжение, что акт любви может превратиться в принудительную работу по зачатию им внука. Если вы замечаете, что половой акт стал обязанностью, и все сводится к правильной позе во время овуляции у партнерши, возьмите паузу. Красивые и здоровые дети рождаются не только от здоровых физически родителей, но и психологически зрелых», — добавила Громова.
Ранее стало известно, что временно парализующий сперму препарат может стать первой противозачаточной таблеткой для мужчин. Средство на 100% эффективно в течение двух часов, передает «Ридус».