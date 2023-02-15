В России спрогнозировали небольшое подорожание автомобилей из Китая

Автодилеры сообщили о возможном росте цен на новые китайские машины в России. Прогнозируется, что это произойдет в ближайшие три месяца.
Представители отрасли раскрыли причины подобной тенденции. Одним из факторов роста цен на китайские автомобили стало удорожание услуг логистики.
При этом пик увеличения стоимости пришелся на весну 2022 года. Китайские бренды подорожали из-за общего тренда на рынке. В ближайшее время рост цен если и будет, то незначительный, пишет РИА Новости.
Мэрия Москвы передаст российским регионам автомобили «Москвич 3» для работы в такси и каршеринге. Суммарно в 2023 году из столицы направят 3 тысячи кроссоверов, передает «Ридус».