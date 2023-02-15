Пентагон назначил подрядчиков для производства боеприпасов, поставляемых на Украину

Министерство обороны США заключило договор с компаниями Global Military Products и Northrop Grumman на производство артиллерийских снарядов, имеющих калибр 155 мм. Данные боеприпасы предназначены для поставок на Украину, передал телеканал CNBC со ссылкой на ведомство.
Согласно заявлению Пентагона, общая сумма контракта составила более 522 миллионов долларов. Правительство намерено выделить финансирование в соответствии с государственной программой поддержки Киева.
При этом в конце января газета The New York Times сообщила, что Вашингтон планирует в шесть раз нарастить производство снарядов калибра 155 мм. После января 2023 года целевой показатель достиг отметки в 90 тысяч боеприпасов в месяц.
Ранее в Сети появились фотографии, на которых запечатлена перенаправляемая в зону конфликта американская военная техника. Снимки были сделаны в немецком порту Бремерхафен.