Киевский режим использует персонал и технику муниципальных предприятий города Харькова для строительства линии обороны на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко.
Он рассказал журналистам РИА Новости, что к инженерным и фортификационным работам на Краснолиманском направлении командование ВСУ активно привлекает гражданские службы Харькова. Кроме того, в местах строительства новых позиций украинских националистов замечена сельскохозяйственная техника фермерских хозяйств, подчеркнул подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.