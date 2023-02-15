Марочко обвинил ВСУ в использовании муниципальных предприятий Харькова в военных целях

Он рассказал журналистам РИА Новости, что к инженерным и фортификационным работам на Краснолиманском направлении командование ВСУ активно привлекает гражданские службы Харькова. Кроме того, в местах строительства новых позиций украинских националистов замечена сельскохозяйственная техника фермерских хозяйств, подчеркнул подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.