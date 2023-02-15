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Марочко обвинил ВСУ в использовании муниципальных предприятий Харькова в военных целях

Армия
Марочко обвинил ВСУ в использовании муниципальных предприятий Харькова в военных целях

Киевский режим использует персонал и технику муниципальных предприятий города Харькова для строительства линии обороны на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко.

Он рассказал журналистам РИА Новости, что к инженерным и фортификационным работам на Краснолиманском направлении командование ВСУ активно привлекает гражданские службы Харькова. Кроме того, в местах строительства новых позиций украинских националистов замечена сельскохозяйственная техника фермерских хозяйств, подчеркнул подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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