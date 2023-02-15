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Костомарова ввели в медикаментозную кому на фоне ухудшения состояния

Общество
Костомарова ввели в медикаментозную кому на фоне ухудшения состояния

Фигуриста Романа Костомарова ввели в медикаментозную кому. Врачи вынуждены были пойти на такой шаг из-за ухудшения самочувствия олимпийского чемпиона.

По данным Telegram-канала «112», у спортсмена пошел фиброз правого легкого. У 46-летнего фигуриста появились трудности с дыханием. В связи с этим врачам пришлось ввести Костомарова в медикаментозную кому, пишет телеканал «360».

Ранее сообщалось об ампутации обеих ступней у фигуриста. Также писали, что спортсмену убрали несколько пальцев на руках. Однако семья спортсмена не комментирует состояние олимпийского чемпиона. Также нет официальных сведений от родственников об ампутации.
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