Костомарова ввели в медикаментозную кому на фоне ухудшения состояния

Ранее сообщалось об ампутации обеих ступней у фигуриста. Также писали, что спортсмену убрали несколько пальцев на руках. Однако семья спортсмена не комментирует состояние олимпийского чемпиона. Также нет официальных сведений от родственников об ампутации.