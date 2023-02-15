Почему агрохолдинги России продолжают закупать семена в странах НАТО, обсудят в «Патриоте»

Почему агрохолдинги России продолжают закупать семена в странах НАТО? Развивается ли в России отечественное семеноводство и почему понадобился такой пинок от минсельхоза? Зачем нужен Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации и как он тормозит развитие отечественного агросектора? Почему в России до сих пор запрещено производство ГМО растений, при этом импорт ГМО продукции из стран НАТО поощряется? Зачем национальный семенной альянс (НСА) предложил установить правила локализации производства семян в России для иностранных компаний?