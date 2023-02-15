Почему агрохолдинги России продолжают закупать семена в странах НАТО, обсудят в «Патриоте»

Министерство сельского хозяйства предложило ввести ограничения на ввоз семян сахарной свеклы, картофеля, пшеницы и других сельхозкультур из недружественных стран, потому что отечественные производители так не переориентировались на российские семена.
Планируется установить ограничения на ввоз семян из ряда стран с 1 января по 31 декабря 2024 года. При этом мера не будет распространяться на товары, поступающие на российский рынок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Напомним, в начале февраля стало известно, что Syngenta, Bayer и Nuseed приостановили прием заявок от покупателей на поставку семян подсолнечника в Россию. Сейчас на импортные семена приходится примерно 40% рынка.
Почему агрохолдинги России продолжают закупать семена в странах НАТО? Развивается ли в России отечественное семеноводство и почему понадобился такой пинок от минсельхоза? Зачем нужен Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации и как он тормозит развитие отечественного агросектора? Почему в России до сих пор запрещено производство ГМО растений, при этом импорт ГМО продукции из стран НАТО поощряется? Зачем национальный семенной альянс (НСА) предложил установить правила локализации производства семян в России для иностранных компаний?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— Игорь Александрович Лобач, председатель совета Национального семенного альянса (НСА);
— Михаил Сергеевич Шконда, президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Эфир состоится 15 февраля, в среду, в 13:00.
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