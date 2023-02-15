Восстанавливает ли Россия СССР или империю, расскажет Герман Садулаев в медиацентре «Патриот»

Петербургский писатель Герман Садулаев придерживается левых взглядов, но активно, словом и делом поддерживает спецоперацию на Украине, что свойственно далеко не всем представителям российской культурной элиты.
Что, с точки зрения писателя, происходит сегодня на Западном фронте? Чем украинское общество отличается от российского? Появились ли достойные фильмы и книги, описывающие СВО на Украине? Почему российские издатели так неохотно и даже враждебно реагируют на рукописи о ситуации в Донбассе и на Украине? Кто больше потеряет от исключения культур – Россия или Запада? Может ли Азия заменить нам Европу? Может ли Россия стать моральным авторитетом для Запада? Почему Петербург никак не может догнать Москву по уровню жизни и комфорту?
На эти и другие вопросы Герман Умаралиевич Садулаев ответит в студии медиацентра «Патриот». Брифинг Германа Садулаева состоится 15 февраля, в среду, в 17:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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