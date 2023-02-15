Восстанавливает ли Россия СССР или империю, расскажет Герман Садулаев в медиацентре «Патриот»

Что, с точки зрения писателя, происходит сегодня на Западном фронте? Чем украинское общество отличается от российского? Появились ли достойные фильмы и книги, описывающие СВО на Украине? Почему российские издатели так неохотно и даже враждебно реагируют на рукописи о ситуации в Донбассе и на Украине? Кто больше потеряет от исключения культур – Россия или Запада? Может ли Азия заменить нам Европу? Может ли Россия стать моральным авторитетом для Запада? Почему Петербург никак не может догнать Москву по уровню жизни и комфорту?