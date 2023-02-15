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Восстанавливает ли Россия СССР или империю, расскажет Герман Садулаев в медиацентре «Патриот»

Пресс-центр
Восстанавливает ли Россия СССР или империю, расскажет Герман Садулаев в медиацентре «Патриот»

Петербургский писатель Герман Садулаев придерживается левых взглядов, но активно, словом и делом поддерживает спецоперацию на Украине, что свойственно далеко не всем представителям российской культурной элиты.

Что, с точки зрения писателя, происходит сегодня на Западном фронте? Чем украинское общество отличается от российского? Появились ли достойные фильмы и книги, описывающие СВО на Украине? Почему российские издатели так неохотно и даже враждебно реагируют на рукописи о ситуации в Донбассе и на Украине? Кто больше потеряет от исключения культур – Россия или Запада? Может ли Азия заменить нам Европу? Может ли Россия стать моральным авторитетом для Запада? Почему Петербург никак не может догнать Москву по уровню жизни и комфорту?

На эти и другие вопросы Герман Умаралиевич Садулаев ответит в студии медиацентра «Патриот». Брифинг Германа Садулаева состоится 15 февраля, в среду, в 17:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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