Посольство России призвало Госдеп начать думать о детях вместо политизированных обвинений

Российская сторона призвала госдеп отказаться от максимально политизированных обвинений и начать давать адекватную оценку происходящему на Украине, поскольку в это время в Донбассе гибнут ни в чем неповинные дети. За 2022 год там погибли 153 ребенка, а 279 получили ранения.