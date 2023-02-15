Посольство России призвало Госдеп начать думать о детях вместо политизированных обвинений

Российские власти активно занимаются помощью украинским детям и делают все необходимое, чтобы они оставались в своих семьях, а сироты получали опеку. Об этом заявили в посольстве России.
Таким образом в посольстве ответили на заявления представителя Госдепартамента США Неда Прайса, выступившего с обвинениями Москвы в якобы принудительной депортации детей с Украины.
Российская сторона призвала госдеп отказаться от максимально политизированных обвинений и начать давать адекватную оценку происходящему на Украине, поскольку в это время в Донбассе гибнут ни в чем неповинные дети. За 2022 год там погибли 153 ребенка, а 279 получили ранения.