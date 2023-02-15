Responsible Statecraft: Западу нужно понять позицию России для переговоров по Украине

Западным странам для начала переговорного процесса по Украине необходимо понять точку зрения России, заявил обозреватель Александр Хилл в материале для Responsible Statecraft.
Эксперт считает, что Вашингтону следует проявить больше реализма в отношениях с Москвой. По его мнению, попытаться понять позиции других стран по тем или иным темам могло бы дать высокие шансы на конструктивный диалог.
«Рано или поздно переговоры должны состояться. Чтобы они были конструктивными, обеим сторонам придется уступить и попытаться понять точку зрения друг друга», — указал Хилл, говоря об условии начала переговоров.
Переговоры России и Украины начались вскоре после начала спецоперации. Однако спустя несколько раундов они приостановились. При этом Москва неоднократно говорила о готовности к диалогу.