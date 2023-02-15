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Володин предложил оценить ситуацию с беременными россиянками в Аргентине

Общество
Володин предложил оценить ситуацию с беременными россиянками в Аргентине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить правильность поступка беременных россиянок, которые ради гражданства рожают за рубежом, но потом оформляют в России льготы. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Он рассказал, что более 25 тысяч россиянок выезжали в Аргентину, США и другие страны с целью получения гражданства. При всем этом они оформляют маткапитал и льготы в РФ, даже оставаясь за рубежом.

Володин спросил, правильно ли они поступают по отношению к стране. Подписчики могут выбрать среди вариантов «да» и «нет».
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