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Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о расстреле ВСУ медиков под Угледаром

Армия
Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о расстреле ВСУ медиков под Угледаром

Украинские войска расстреляли группу медиков под Угледаром, сообщил военно-политический эксперт и советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Он рассказал об очередном бесчеловечном и противоречащем международным конвенциям поступке украинских бойцов. Медики, которые ехали в Угледар для эвакуации раненых, были расстреляны, сообщил Гагин.

«Увы, опознавательные признаки медслужбы противника не остановили», — добавил чиновник в разговоре с ТАСС.

Советник врио главы ДНР обратил внимание, что попытки ВСУ нанести удар по медикам не единичны. Аналогичные ситуации фиксировали на других участках фронта, пишут argumenti.ru.
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