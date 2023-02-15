Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о расстреле ВСУ медиков под Угледаром

Украинские войска расстреляли группу медиков под Угледаром, сообщил военно-политический эксперт и советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
Он рассказал об очередном бесчеловечном и противоречащем международным конвенциям поступке украинских бойцов. Медики, которые ехали в Угледар для эвакуации раненых, были расстреляны, сообщил Гагин.
«Увы, опознавательные признаки медслужбы противника не остановили», — добавил чиновник в разговоре с ТАСС.
Советник врио главы ДНР обратил внимание, что попытки ВСУ нанести удар по медикам не единичны. Аналогичные ситуации фиксировали на других участках фронта, пишут argumenti.ru.