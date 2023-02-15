Регина Тодоренко объяснила отсутствие свежих совместных фото с мужем

Телеведущая Регина Тодоренко перестала публиковать фотографии с мужем Владом Топаловым, так как семья стала проводить меньше времени в соцсетях. Такое объяснения озвучила сама артистка.
Отсутствие совместных фото у звездной пары вызвало тревогу у поклонников. Фанаты заподозрили неладное и в соцсетях атаковали звезду шоу «Орел и решка» вопросами, куда делся Топалов. Некоторые из них даже предположили, что чета переживает кризис и оказалась на грани развода. Но Тодоренко развеяла подозрения.
«Мы наслаждаемся друг другом и меньше времени стали проводить в соцсетях. Просто кайфуем», — сообщила телеведущая.
Тодоренко и Топалов поженились осенью 2018 года. Вскоре у артистов родился первенец – Михаил. В 2022 году в семье родился второй ребенок.