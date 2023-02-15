Регина Тодоренко объяснила отсутствие свежих совместных фото с мужем

Отсутствие совместных фото у звездной пары вызвало тревогу у поклонников. Фанаты заподозрили неладное и в соцсетях атаковали звезду шоу «Орел и решка» вопросами, куда делся Топалов. Некоторые из них даже предположили, что чета переживает кризис и оказалась на грани развода. Но Тодоренко развеяла подозрения.