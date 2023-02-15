Мощный взрыв прогремел в Донецке

Это не первый взрыв за последние сутки. Во вторник 14 февраля 15-летний подросток подорвался на мине «Лепесток». Инцидент произошел недалеко от школы №112 в Донецке. Ребенок получил ранения. По данным властей Донецкой Народной Республики, за год на на подобных снарядах подорвались 92 человека, среди которых восемь детей.