Мощный взрыв прогремел в Донецке

Мощнейший взрыв раздался в Донецке. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Это не первый взрыв за последние сутки. Во вторник 14 февраля 15-летний подросток подорвался на мине «Лепесток». Инцидент произошел недалеко от школы №112 в Донецке. Ребенок получил ранения. По данным властей Донецкой Народной Республики, за год на на подобных снарядах подорвались 92 человека, среди которых восемь детей.
Противопехотные мины принадлежат Вооруженным силам Украины. Они разбрасывают «Лепестки» в мирных городах региона.