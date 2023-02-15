Перепады температуры вызвали опасный гололед в Петербурге

Перепады температуры в Петербурге негативно сказались на заснеженных дорогах и улицах. Жителям Северной столицы приходится вновь рисковать здоровьем, передвигаясь по скользким тротуарам.
Днем оттепель превращает снег, раскиданный на дорогах, в жижу из грязи и воды. Ночью подкрадывается мороз, который покрывает растаявшую кашу скользкой наледью.
Все было бы хорошо, если коммунальные службы вовремя убирали снег с улиц. Но из-за недостаточного количества снегоуборочной техники и дворников жителям города на Неве приходится страдать. Петербуржцы регулярно рискуют здоровьем, выходя на ледовую арену города.
Местные жители уже не первый год жалуются на некачественную уборку снега, но Смольный игнорирует просьбы горожан. При этом осенью прошлого года губернатор Петербурга Александр Беглов уверял, что город готов к зимнему сезону. Но с приходом первых снегопадов Петербург вновь оказался в проигрыше стихии.