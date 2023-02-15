Перепады температуры вызвали опасный гололед в Петербурге

Местные жители уже не первый год жалуются на некачественную уборку снега, но Смольный игнорирует просьбы горожан. При этом осенью прошлого года губернатор Петербурга Александр Беглов уверял, что город готов к зимнему сезону. Но с приходом первых снегопадов Петербург вновь оказался в проигрыше стихии.