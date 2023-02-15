Exxpress: зерно для бедных стран Африки пустили на корм испанским свиньям

Журналист заявил, что Евросоюз только делал вид, что борется за создание коридора в Черном море. Благополучие бедных африканских стран его не волновало, поскольку в конечном итоге пшеница туда так и не попала. Вместо этого ее отправляли в Испанию, где использовали в качестве корма для свиней.