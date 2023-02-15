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Exxpress: зерно для бедных стран Африки пустили на корм испанским свиньям

Политика
Exxpress: зерно для бедных стран Африки пустили на корм испанским свиньям

Украинскую пшеницу скормили свиньям в Испании, вместо того чтобы отправить ее бедным странам Африки. Об этом написал обозреватель Михаэль Кох в статье для Exxpress.

Журналист заявил, что Евросоюз только делал вид, что борется за создание коридора в Черном море. Благополучие бедных африканских стран его не волновало, поскольку в конечном итоге пшеница туда так и не попала. Вместо этого ее отправляли в Испанию, где использовали в качестве корма для свиней.

Кох сожалеет, что в страны третьего мира почти ничего не попало. При этом он не исключает, что Испания просто заплатила Украине больше, поэтому Киев без раздумий воспользовался этим.
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